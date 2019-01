publié le 03/01/2019 à 09:09

Un durcissement des sanctions contre les chômeurs qui manqueraient à leurs obligations, plus important qu'annoncé par le gouvernement, a fait bondir les syndicats. Le renforcement du contrôle des chômeurs, prévu par le candidat Macron pendant la campagne électorale, est présenté depuis le début comme la contrepartie d'une ouverture plus grande du régime d'assurance-chômage à des démissionnaires et à des indépendants.



Le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, y voit "un durcissement de sanctions qui est inutile" et qui "touche une très faible catégorie de personnes". Il craint la mise en place d'une "politique du chiffre".



Invité à l'antenne de RTL, il ajoute : "Le nombre de chômeurs indemnisés qui ne se rend pas régulièrement à un rendez-vous, c'est moins de 4%. Il vaut mieux accompagner que sanctionner et contrôler. Le paradoxe, c'est que l'on est en train de transformer Pôle emploi en agence de contrôle de l'attitude des chômeurs, plutôt qu'en agence d’accompagnement pour la recherche d'un emploi".