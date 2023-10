Conflit Israël-Hamas : Jean-Luc Mélenchon répond aux critiques et dénonce "une lapidation médiatique"

Jean-Luc Mélenchon a pris la plume pour tenter d'éteindre l'incendie. La France insoumise est critiquée de toutes parts pour sa prise de position suite au déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, le samedi 7 octobre. Dans un communiqué publié samedi, le parti d'extrême-gauche a renvoyé les deux belligérants dos-à-dos, n'utilisant pas une seule fois le mot "terrorisme". Ses alliés de la Nupes ont, eux aussi, eu des mots durs contre LFI, notamment du côté des Socialistes où le député Jérôme Guedj s'est dit "dégoûté".



Jean-Luc Mélenchon a donc décidé de répondre à ces critiques, lundi 9 octobre dans un long billet sur son blog. Le patron des Insoumis a d'emblée dénoncé "une lapidation médiatique désormais permanente", s'en prenant notamment à France Inter. "Il s’agit clairement d’une incitation au passage à l’acte violent contre l’un d’entre nous", a-t-il assuré, pointant du doigt les "menaces de mort" contre les députées LFI Sophia Chikirou et Ersilia Soudais et le "racisme avéré" contre le député insoumis Carlos Martens Bilongo.

"Les Insoumis n'approuvent aucun massacre"

L'ancien candidat à la présidentielle a également des mots durs contre le gouvernement. "Les communiqués du gouvernement ne comportent plus ni appel à la retenue ni au cessez-le-feu, ni à la paix. Ces mots n’existent plus pour lui", a-t-il estimé, avant de préciser la position de LFI face au conflit entre Israël et le Hamas. "Les Insoumis n’approuvent aucun massacre quels qu’en soient les auteurs. Comment pourrait-on croire autre chose ?", a-t-il demandé, en forme de réponses aux critiques.

Et Jean-Luc Mélenchon de conclure : "Il faut en rester à la position française traditionnelle. Penser et agir comme l’ont toujours fait les Français et leurs gouvernements depuis De Gaulle au sujet de cette région du monde et de ses protagonistes. Refus du recours à la force, cessez-le-feu, respect des résolutions de l’ONU."

