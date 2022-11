Comment travaille le Parquet national financier (PNF), tant redouté des politiques ?

Emmanuel Macron est pour la première fois dans le viseur du Parquet National Financier (PNF), qui enquête sur le rôle des cabinets de conseil dans ses campagnes présidentielles de 2017 et 2022. La même instance qui s'était chargée de l'affaire Fillon, en 2017, et en ce moment même de l'affaire Ciotti. Mais qu'est-ce donc que ce "PNF", tant redouté par les politiques ?

Ce parquet ne s'occupe que d'affaires financières complexes, contrairement à la plupart des autres parquets qui ont une compétence locale, sur toutes les infractions. Il a été créé en 2013, et est entré en vigueur en 2014, au moment de l'affaire Cahuzac. Le PNF compte 18 magistrats, travaillant en binômes sur les 675 procédures en cours. Comme les autres parquets, le PNF est indépendant. Son supérieur hiérarchique est le Procureur Général de Paris, et il est sous l'autorité du ministre de la Justice. À cause de cela, ce parquet est très souvent soupçonné d'être le bras armé du pouvoir, chargé de neutraliser ses opposants.

L'ancienne cheffe du PNF, Eliane Houlette, a dit sous serment, devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qu'elle n'avait jamais subi de pression directe de la part d'un ministre de la Justice. Elle en a connu quatre, entre 2014 et 2019. Elle a aussi expliqué, devant cette même commission, que quand elle enquête sur des politiques, il y a beaucoup de demandes de renseignements. Sur les perquisitions qui ont été menées, par exemple, ou à propos de ce qu'elles ont permis de trouver, des demandes de synthèse sur des dossiers sensibles.



Le PNF s'intéresse aussi aux délits boursiers ou à la fraude fiscale

On parle beaucoup du PNF pour ses investigations sur le personnel politique, mais ce n'est pas toute son activité. La moitié des dossiers que le PNF traite en ce moment sont en effet des atteintes à la probité (corruption, favoritisme), souvent loin des élus. Sont aussi traités des affaires de délits boursiers ou de fraude fiscale. Par exemple, récemment, le dossier Bernard Laporte, poursuivi pour favoritisme dans l'attribution à Altrad d'un marquage sur les maillots du XV de France.

