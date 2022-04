Comment est assurée la sécurité d’Emmanuel Macron en déplacement ?

Qu’il se déplace en tant que président de la République ou dans un cadre privé, le chef de l’État est protégé par des membres du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), selon Le Parisien. Près de 80 agents, militaires ou gendarmes, veillent jour et nuit sur le président.

Pour chaque déplacement, il y a une préparation en amont, avec des discussions entre Emmanuel Macron, ses conseillers et les services chargés de sa sécurité. Pour Abdelhalim Benzadi, délégué syndical Alliance au sein du Service de la protection (SDLP) : "On est au service de personnalités qui ont besoin de contacts avec le public, on ne peut pas les en dissuader. On émet des réflexions, mais ce n’est pas nous qui avons le dernier mot."

Sur le terrain, il y a une "bulle protectrice" autour de lui, plusieurs agents l’entourent en permanence, prêts à intervenir. "Dans un premier cercle, il peut y avoir un agent qui va couvrir l’avant, un autre en arrière, et un troisième latéralement. Mais le dispositif peut être adapté selon la façon dont la personne se déplace, la physionomie des lieux", détaille le délégué syndical. En cas d'événement inattendu, les gardes du corps peuvent isoler le chef d'État et, le cas échéant, procéder à une exfiltration rapide.