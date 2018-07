publié le 10/07/2018 à 08:29

"Ce n'est pas un discours qui va dissiper un doute, si doute il y a". Au lendemain du discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires à Versailles, Christophe Castaner assure qu'il faut continuer l'exercice de "pédagogie et d'explications". "L'exercice du pouvoir n'est jamais simple mais nous ne changeons pas de cap au motif qu'il y aurait des tensions et des sondages", lance le secrétaire général de la République En Marche.



Parmi les réformes voulues par Emmanuel Macron ? Une modification de la Constitution afin de pouvoir répondre et débattre avec les parlementaires réunis en Congrès. "Il y a eu une polémique, le président de la République a appliqué la modification de la Constitution de Nicolas Sarkozy puis il a fait cette proposition", défend le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. "Cela ne remet pas en cause l'équilibre de la cinquième République", assure-t-il.

Pourtant, l'opposition dénonce la volonté de faire une nouvelle "déclaration de politique générale", habituellement réalisée par le Premier ministre. "Le travail est différent, est partagé. L'un rencontre au quotidien les parlementaires et l'autre fixe un cap. Emmanuel Macron fait une proposition pour ouvrir le débat une fois par an et il n'y a pas de raison d'y voir une modification en profondeur de la Ve République, qui porte aussi une exigence de débats et d'exigences".