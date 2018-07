publié le 27/12/2016 à 08:34

"On peut toujours être satisfait de voir les chiffres s'améliorer mais quand on regarde dans le détail, ça reste discutable", estime le député Les Républicains des Yvelines Henri Guaino, au lendemain de la publication des chiffres du chômage pour le mois de novembre 2016. Pour le troisième mois consécutif, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué, chutant de 0,9%. Du jamais vu depuis le début de la crise financière en 2008.



Pour autant, ces chiffres ne trouvent pas grâce aux yeux du parlementaire des Yvelines, qui juge que cette amélioration tient principalement au contexte favorable, notamment avec la politique monétaire de la Banque centrale européenne et la baisse des taux d'intérêts. Henri Guaino parle d'un "chômage de masse depuis trois décennies", dû aux "dysfonctionnements de la société", comme certaines politiques macroéconomiques "absurdes" pour le candidat à l'élection présidentielle. Pour Henri Guaino, le problème majeur est l'insuffisance de l'investissement en France. Comme au début de la Révolution industrielle et des Trente Glorieuses, le député prône un investissement massif.

La publication de ces résultats encourageants ne permet pas à Henri Guaino de changer d'opinion vis-à-vis de François Hollande. S'il reconnait que cela a "sans doute été très difficile psychologiquement pour lui" de jeter l'éponge et de ne pas briguer un second mandat à l'Élysée, le député juge que son mandat a été "désastreux" et ne regrette pas la décision du président de la République. "Les Français ne voulaient plus qu'il soit Président", assure-t-il.