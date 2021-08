"C’est très important d’aller au cinéma", souligne Brigitte Macron à Angoulême

"Gavez-vous de cinéma, c’est bon pour la santé", voilà le message ce mardi en ouverture du festival du film francophone d’Angoulême, devant un parterre de personnalités. Ce mercredi, c’est la Première dame qui s’est glissée parmi les stars dans les salles obscures. Brigitte Macron a assisté à la projection de CE2 de Jacques Doillon, qui évoque le harcèlement scolaire. Mais alors, que regarde le couple présidentiel depuis son salon à l’Élysée ?

Brigitte Macron a confié ses préférences à RTL. "J’ai une passion pour Truffaut, que j’ai toujours eu. Je suis très cinéphile. Si vous voulez savoir, les derniers films que j’ai vus, j’ai regardé Présidents, j’ai regardé 5ème Set, avec Alex Lutz, que j’ai beaucoup aimé. J’ai regardé Soeurs également, de Yamina Benguigui", détaille la Première dame.

"Mon problème c’est que j’ai besoin d’aller dans les salles de cinéma. Le temps étant compliqué, avec le président on regarde plutôt sur nos écrans et ça c’est une petite frustration. Ce matin j’étais tellement heureuse de me retrouver au milieu des spectateurs dans une salle parce qu'il y a toutes ces vibrations que l’on n'a pas devant un écran. Donc c’est très important d’aller au cinéma, d’y retourner parce qu’on rentre dans le Monde beaucoup plus que quand on le regarde par un autre moyen", dit-elle.