Bruno Le Maire est l'invité de RTL

publié le 24/10/2018 à 07:02

Ascoval, porte-avions, vente d'armes à l'Arabie Saoudite... Les dossiers sont nombreux pour le gouvernement. Et Bruno Le Maire n'est pas épargné. Il pourra notamment revenir sur l'avenir de l'usine Ascoval dont aucun des 281 salariés ne travaillait mardi 23 octobre. La plupart d'entre eux se relayaient pour bloquer l'accès à l'usine qui cherche toujours un repreneur.





Le ministre de l'Économie sera aussi amené à expliquer la hausse sensible des prix de l'essence et à donner son point de vue sur le rejet du budget italien pour 2019 par la Commission européenne.



La Commission européenne a durci son bras de fer avec la coalition populiste au pouvoir en Italie en rejetant son projet de budget 2019, une première dans l'histoire de l'UE. "Nous ne sommes pas face à un cas 'borderline' mais face à une déviation claire, nette, assumée et par certains, revendiquée", a dénoncé le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, lors d'une conférence de presse à Strasbourg.

Bruno Le Maire répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux, ce mercredi 24 octobre à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr