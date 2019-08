Emmanuel et Brigitte Macron à Bormes-les-Mimomas.

Brigitte Macron avait un bras en écharpe ce samedi 17 août au soir à Bormes-les-Mimosas. Elle était venue accompagner à un "pot de l'amitié" le chef de l'État à l'issue de la cérémonie de célébration des 75 ans de la Libération de la commune. Ce dimanche 18 août, on apprend par le Journal du dimanche que la Première dame "s'est luxée l'épaule en faisant une chute sur un bateau vendredi". Elle porte une attelle au bras après cette mauvaise chute lors d'une sortie en bateau avec son mari.

Il faut dire que le chef de l'État était encore en vacances au fort de Brégançon et a fait ce déplacement "en voisin". Cela n'a pas empêché Brigitte Macron d'apparaître tout sourire et de faire des selfies avec la foule. La femme du chef de l'État voulait pourtant cette année des vacances "longues et vraiment reposantes" selon les indiscrétion d'un des visiteurs estivaux du couple présidentiel au JDD.

Cette année encore le chef de l'État et Brigitte Macron avaient choisi de passer leur pause estivale au fort de Brégançon dans le sud de la France. Dimanche 28 juillet, le couple s'est rendu dans l'Abbaye du Thoronet pour une visite privée du monument datant du XIIe siècle. Début août, le couple avait déjà été aperçu à Bormes-les-Mimosas dans le Var se promenant dans la ville. On sait que le chef de l'État a fait du jet-ski mais Brigitte Macron s'en était abstenue. C'est finalement une banale sortie en bateau qui aura causé sa chute et sa blessure à l'épaule.

Fin des vacances dès ce lundi pour Emmanuel Macron qui recevra son homologue russe Vladimir Poutine dans sa villégiature d'été, quelques jours avant le sommet du G7.