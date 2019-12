publié le 01/12/2019 à 16:52

Des associations de défense de l'environnement et des altermondialistes ont bloqué, samedi 30 novembre, un entrepôt d'Amazon près de Montélimar (Drôme) et deux centres commerciaux à Besançon et Nantes. Objectif : dénoncer l'impact sur le climat de la surconsommation, selon les organisateurs.

La polémique a rebondi sur le terrain politique, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a alerté contre "la frénésie de consommation" et la pollution que génère le "Black Friday". La ministre est-elle dans son rôle ? "J'aurai aimé qu'il y ait autant de mobilisation pour sauver les centres-villes et les petits centres-villes qui voient leur activité commerciale disparaître. À part les élus locaux, je ne vois pas grand monde".

Faut-il interdire ces réductions massives de fin d'année ? "On est dans un régime de liberté. Je ne suis pas client d'Amazon, donc j'en parle très librement. Est-ce qu'on peut tout interdire dans ce pays ?", répond Gérard Larcher qui renvoie les "30 millions de consommateurs Français qui font le choix d'Amazon" à "leur responsabilité".

Sans pour autant revendiquer un geste militant en ne faisant pas d'achat sur la plateforme du géant américain, le président du Sénat "préfère" aller dans son centre ville. "Je sais que le jour où mon centre ville sera mort quelque part une partie de la cohésion aura disparu", estime-t-il.