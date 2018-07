publié le 28/04/2017 à 07:58

Il n'y a pas à tergiverser une seconde. Face à "l'extrême droite, son idéologie et ses méthodes violentes", Bertrand Delanoë appelle tous les Français à glisser un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne le jour du second tour de l'élection présidentielle. L'ancien maire de Paris essaie ici de convaincre ceux qui hésitent, à l'image de Martine Aubry et Jean-Luc Mélenchon. "Il faut résister à la tentation de la confusion", a-t-il glissé. "Quand on dit que le capitalisme et le fascisme, c'est pareil, c'est très très grave pour la confusion des esprits." Et l'ancien maire de Paris de faire deux comparaisons historiques.



La première référence remonte à 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'est qualifié au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. "Martine Aubry a pris le bulletin Chirac, et elle a eu raison. Je dis à Martine Aubry (que) ce bulletin Macron ne sent pas mauvais. Il faut le prendre pour battre Mme Le Pen. Il ne sent pas mauvais, moi, je ne me pince pas le nez (...) Jean-Luc Mélenchon a fait campagne pour Jacques Chirac, et il avait raison. Il doit aujourd'hui choisir. Il a de la culture et le sens de l'histoire. Parce qu'il aime la France et parce qu'il sait, il doit voter Macron, quitte à combattre son programme économique s'il n'est pas d'accord."

La seconde référence historique choisie par Bertrand Delanoë est l'arrivée d'Hitler au pouvoir "dans les années 1930 en Allemagne". "L'extrême gauche n'a pas voulu choisir entre les sociaux-démocrates et les nazis. Hitler a été élu par le suffrage universel. J'appelle à la responsabilité, à la conscience et aussi à la générosité. À un moment donné, il faut être pour la France avant d'être pour ces vieilles rancœurs", précisant cependant "ne culpabiliser personne".