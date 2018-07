Benoît Hamon : "Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire"

publié le 29/01/2017 à 22:16

"Nos différentes ne seront pas irréductibles quand il s'agira d'affronter nos vrais adversaires". Dans son allocution consécutive à sa victoire à la primaire de la Belle Alliance Populaire, Benoît Hamon a choisi de tendre la main à son adversaire désormais vaincu, Manuel Valls. Ému, le député des Yvelines, qui représentera le Parti socialiste à l'élection présidentielle du 27 avril 2017, a déclaré mesurer la responsabilité qui lui incombait désormais, "elle est un élan", avant de se pencher sur le programme qu'il compte défendre pour "faire battre le cœur de la France", son slogan de la primaire.



"Face à une droite des privilèges, une droite conservatrice et une extrême droite destructrice, notre pays a besoin de la gauche, [...] capable de porter un futur désirable", a-t-il martelé. Sans dévier des idées qu'il a portées pendant la campagne, le candidat à l'élection présidentielle a réitéré son projet d'instaurer une VIe République, pour "restituer le pouvoir qui n'aurait jamais dû cesser d'être [celui du peuple], la mise en place d'un revenu universel d'existence et une économie "qui a besoin d'un système différent", avec un cadre respectueux de la "biodiversité" et de la "santé". "Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire", a déclaré Benoît Hamon, reconnaissant avoir l'honneur de marcher dans les traces de "François Mitterrand, Lionel Jospin, Ségolène Royal et François Hollande".

Une alliance proposée à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot

"Je ne crois pas en l'homme providentiel, je ne prétends pas détenir la vérité. [...] Je préfère le "nous" au "je", a également expliqué Benoît Hamon. En ce sens, le candidat du parti de la rue de Solférino à l'élection présidentielle a annoncé vouloir proposer "à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable", pour "rassembler tous les Français autour d'un futur désirable".