publié le 30/11/2017 à 14:00

Candidat malheureux aux présidentielle et législatives 2017, Benoît Hamon mènera, samedi 2 décembre, "la fondation" de son Mouvement du 1er juillet (M1717), lancé dans la foulée de ses échecs électoraux, le 1er juillet dernier. L'objectif de l'ancien ministre de l'Éducation nationale (avril à août 2014) est de structurer cette force politique alors que le Parti socialiste, qu'il a quitté, n'a jamais paru aussi fragilisé et que se profilent les premières élections de ce quinquennat (européennes 2019 puis municipales 2020).



Benoît Hamon effectue d'ailleurs un retour médiatique depuis plusieurs semaines. Le conseiller régional d'Île-de-France s'est montré plutôt offensif envers d'anciens alliés,taclant les "contradictions" de Manuel Valls concernant l'islamisme radical et le socialisme "en peau de lapin" du nouveau secrétaire d'État chargé de la Fonction publique, Olivier Dussopt, qui s'était un temps affiché à ses côtés.

En parallèle, celui qui a obtenu 6,36% des voix lors de la dernière présidentielle a entamé un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon. Après avoir conclu un pacte de non-agression en amont de la campagne de 2017, les deux hommes avaient fini par s'opposer l'un à l'autre. Il aura fallu attendre la manifestation du 23 septembre organisée par la France insoumise contre la réforme du Code du travail pour voir les deux responsables politiques de gauche s'afficher à nouveau ensemble. "Nous déjeunons, nous échangeons des analyses. Pour le moment, cela reste à un niveau individuel (...) Attendons que Benoît Hamon mette sur pied son mouvement. Mais cela avance", expliquait au Parisien Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours.

