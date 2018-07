publié le 30/12/2016 à 07:00

Il est le troisième homme de la primaire de la gauche, mais espère bien créer la surprise lors du premier tour, le 22 janvier prochain. Benoît Hamon était l'invité de RTL, ce vendredi 30 décembre. L'ancien ministre de l'Éducation nationale recueille 11% d'intention de vote selon un sondage Harris Interactive, réalisé pour L'Émission politique, le 7 décembre dernier. Il arrive derrière Manuel Valls (45%) et Arnaud Montebourg (28%) et rallie de plus en plus de soutiens autour de lui.



Dernier en date : Édouard Martin, l'eurodéputé et ancien syndicaliste CFDT du site d'ArcelorMittal à Florange. Une surprise puisqu'on disait Édouard Martin proche de Arnaud Montebourg. Il estime que Benoît Hamon est "plus pro-européen et moins souverainiste" que l'ancien ministre de l'Économie.

Mais c'est surtout son programme à gauche du Parti socialiste qui pourrait lui permettre de se démarquer de ses deux principaux adversaires. Pour lui, il faut "inventer une société où l'accomplissement n'est pas dans le travail". Pour cela, il entend abroger la Loi travail s'il est élu ou encore mettre en place un revenu universel et surtout abaisser le temps de travail.