Benjamin Griveaux était l'invité de RTL

publié le 23/07/2018 à 06:37

Le porte-parole du gouvernement est resté mutique depuis que l'affaire Benalla a éclaté. Mais en coulisse, Benjamin Griveaux s'active aux côtés du président et de ténors du gouvernement pour préparer la réponse de l'exécutif.



Au sortir d'une réunion à laquelle le secrétaire d'État participait, dimanche 23 juillet dans la soirée, l'entourage du président a fait savoir que ce dernier considérait les faits reprochés à Alexandre Benalla "inacceptables" et promettait qu'il n'y aura "pas d'impunité".

Selon Emmanuel Macron, qui prendra la parole publiquement "quand il le jugera utile", "il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'impunité", a-t-on précisé de même source. Le président de la République a également demandé au secrétaire général de l'Élysée de "mener la réorganisation pour éviter qu'un tel dysfonctionnement se reproduise".

Gérard Collomb auditionné

Outre le chef de l'État et Benjamin Griveaux, la réunion rassemblait le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et le secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement Christophe Castaner. Selon un participant, Emmanuel Macron "condamne à la fois le comportement des fauteurs et les dysfonctionnements qui ont permis à Alexandre Benalla de faire cela".



En outre, "il fait confiance aux procédures en cours mais veut connaître toutes les causes de ces dysfonctionnements", a ajouté cette source, qui l'a vu "heurté par l'amalgame avec les forces de l'ordre et de sécurité qui ont sa confiance".



Une autre étape s'annonce cruciale pour l'exécutif : l'audition de Gérard Collomb devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ce lundi 23 juillet à 10 heures. Face à des députés d'opposition ulcérés, il aura la lourde tâche de briser le silence instauré par l'exécutif depuis vendredi 20 juillet sur l'affaire.

>> Benjamin Griveaux répondra aux questions de Jérôme Chapuis à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.