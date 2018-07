publié le 25/04/2018 à 08:13

Il est le maire d'une des villes les plus pauvres de France. Invité de RTL ce mercredi 25 avril, Philippe Rio, le maire (PCF) de la ville de Grigny, dans l'Essonne, dénonce un "mépris" de l'État à l'égard des villes comme la sienne. Grigny compte 30.000 habitants, 89 nationalités différentes, et 50% de ses élèves sortent du système scolaire sans diplôme. "Nous ne sommes pas dans les radars de ce gouvernement. Nous sommes dans l'angle mort de la République", déplore l'édile.



Le Plan banlieue de Jean-Louis Borloo doit être rendu dans les prochains jours, mais Philippe Rio n'aime pas le terme "plan". "Il y en a eu plein d'autres avant qui n'ont pas marché (...). Là, la démarche est originale. Ce n'est pas Jean-Louis Borloo qui avance dans son coin tout seul. Nous avons créé dix groupes de travail et entamé un tour de France (...) qui nous a permis de dénicher des solutions concrètes, pratiques, solides qui, couplées avec le travail de Jean-Louis Borloo, fait que nous arrivons avec des choses solides, robustes", estime le maire de Grigny.

Après 17 ans de mandat, Stéphane Gatignon, le maire de Sevran (Seine-Saint-Denis) a décidé de démissionner, épuisé par le manque de moyens accordés aux banlieues françaises et "usé par les blocages qui viennent d'en haut". Ils sont plusieurs maires, toutes étiquettes politiques confondues à faire le même constat et à déplorer la paupérisation, les trafics ou encore le manque de transports. Tous attendent désormais de pied ferme la présentation du Plan Banlieue de Jean-Louis Borloo.