et Éléonore De Marnhac

publié le 29/03/2018 à 12:23

Le maire emblématique de Sevran en Seine-Saint-Denis, Stéphane Gatignon, a décidé de jeter l'éponge mardi 27 mars. Après 17 ans de mandat, il déclare avoir "beaucoup moins la niaque" qu'à ses débuts alors que celle-ci est nécessaire "pour aller bosser, rencontrer les gens (...) dans une ville où 35% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté."



Toutefois, sa lassitude ne provient pas de "ce qu'(il) a fait car ça bouge" mais "du cadre général". Il dénonce "une bureaucratie qui ne bouge pas, un blocage, un immobilisme". Et l'ancien maire de prendre l'exemple de la construction d'une deuxième résidence étudiante en ville pour laquelle il se bat "depuis huit mois" alors qu'il a "les investisseurs privés qui mettent de l'argent et l'accord de la région". Il lui manque uniquement "le tampon de la préfecture".

Celui qui a commencé sa carrière en tant que communiste refondateur avant de devenir écologiste et enfin soutien d’Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2017 estime que la banlieue "n'est pas qu'une question d'argent". Selon lui, la banlieue ne coûterait pas très cher. Il prend l'exemple de la police pour laquelle on dépenserait moins à Sevran que "dans des endroits plus calmes".



Stéphane Gatignon déplore également que l'État ne joue pas pleinement son rôle. "Aujourd'hui, les gros projets sont pour la plupart privés car les investisseurs estiment que c'est là que ça va bouger. Il faut que l'État se mette à table." déclare-t-il.