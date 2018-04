"En banlieue la violence est devenue un mode de vie", déplore Olivier Mazerolle

publié le 06/04/2018 à 19:06

Pendant que la grève à la SNCF et les mouvements sociaux accaparent l'attention, un autre phénomène inquiétant se développe : celui de la violence en banlieue. Un phénomène qui a notamment motivé la démission du maire de Sevran, en Seine-Saint-Denis.



Cette violence est une tache au fronton de la République. Les médecins en sont victimes, plus de 1.000 d'entre eux ont été agressés dans leur cabinet l'an dernier. Les écoles aussi en sont victimes, autour de Paris cette semaine, une école maternelle a été incendiée à Chanteloup-les-Vignes. En Seine-Saint-Denis, près d'un lycée, des jeunes s'attaquent au marteau et à la machette, des élèves sont gazés par des hommes cagoulés, les professeurs sont désemparés face à une situation qu'ils ne peuvent pas maîtriser.

Et les mêmes scènes se reproduisent en province. Les maires de la banlieue parisienne de toute tendance, gauche et droite, sont exaspérés et pensent faire comme Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, qui a préféré démissionner, désespéré par l’indifférence de l'État.

Et la violence, présente depuis des années, ne fait que s'aggraver. Dans ces quartiers, la violence est devenue un mode de vie, un mode d'expression pour beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes livrés à eux-mêmes. Ils fusionnent leur identité avec celle d'une bande à laquelle il s'incorpore pour affronter les autres.