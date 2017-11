Ce que propose Emmanuel Macron en matière de politique de la Ville

et AFP

publié le 14/11/2017 à 12:07

Emmanuel Macron poursuit sa tournée des quartiers populaires. Après un passage à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le président de la République est en déplacement dans le Nord où il doit faire un discours à Tourcoing. Il devrait notamment confirmer voire dévoiler certaines mesures en faveur des habitants des quartiers populaires.



Le chef de l'État veut "agir dès maintenant avec des mesures concrètes pour améliorer le quotidien" des 5 millions de personnes qui habitent dans les 1.514 quartiers les plus pauvres, appelés "quartiers de la politique de la ville", a expliqué l'Élysée. À 25%, le taux de chômage y est 2,5 fois plus élevé que la moyenne, la pauvreté peut y atteindre 40% et le taux d'activité réel plafonner à 44%, 20 points de moins que dans le reste de la France.

Leurs habitants ont des difficultés à accéder aux emplois, aux services publics, aux médecins, aux logements et 17% s'estiment victimes de discrimination en raison de leurs origines. On y trouve deux fois moins de généralistes, trois fois moins de spécialistes et quatre fois moins de crèches. Face à ce constat, que souhaite mettre en place Emmanuel Macron ?

Le retour des emplois francs

En première ligne de cette politique de la Ville ? Les emplois francs, promesse de campagne du candidat Macron, seront expérimentés dans plusieurs dizaines de quartiers dès 2018. Il prévoit que les entreprises reçoivent des primes si elles embauchent des jeunes issus des quartiers populaires. Ces dernières pourraient atteindre 15.000 euros pour un CDI (réparties sur trois ans), contre 5.000 euros pour un CDD (réparties sur deux ans).



Ce système, qui avait échoué sous Hollande, a été budgété à hauteur de 180 millions d'euros pour 2018, soit environ 10.000 emplois francs.

Le principe du "name and shame"

Pour lutter contre les discriminations à l’embauche, Emmanuel Macron souhaite étendre les mesures de "testing" des entreprises privées. La méthode consiste par exemple à envoyer deux CV identiques, si ce n'est sur le critère potentiellement discriminant : âge, sexe, nom de famille, adresse. Ces tests de recrutement, dont les résultats seraient publiés, se basent sur un principe américain appelé "name and shame", soit "nommer et blâmer".

Le retour des services publics

Dans ces quartiers, l'État veut aussi faire revenir les services publics, comme la Poste par exemple. Les maisons de santé ne sont pas oubliées alors que le chef de l'État espère les doubler durant les années à venir.



Des initiatives pour les collèges et lycées

Le président annoncera aussi des initiatives pour les collégiens et lycéens : renforcement des internats, aide aux stages de 3e que les principaux de collèges auront la charge de trouver.



Un "conseil présidentiel" sur la politique de la ville, constitué de "jeunes issus des quartiers ayant réussi leur vie professionnelle", va également voir le jour. Celui-ci permettra aux jeunes en question de faire entendre et de partager leur expérience afin de redonner une image positive et de l'espoir.