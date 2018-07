publié le 08/07/2018 à 13:58

C'est une tendance qui s'observe depuis plusieurs mois. Selon plusieurs enquêtes d'opinion, l'exécutif, dirigé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, connaît une baisse de popularité. Essoufflement conjoncturel un an après l'élection du président de la République, ou véritable désapprobation de la part des Français ?



La dernière enquête en date est parue ce 8 juillet dans les colonnes du Journal du Dimanche. Ce sondage Ifop portant sur la politique migratoire d'Emmanuel Macron n'est guère favorable au chef de l'État puisque selon le résultat, les Français n'attribueraient qu'une note de 3,74 sur 10 au Président pour évaluer sa maîtrise de l'immigration.



Invitée de l'émission Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 8 juillet, la porte-parole des députés La République En Marche Aurore Bergé a été invitée à réagir à cette tendance observée, et a balayé la question. "J'ai envie de vous répondre : et alors ?" a attaqué la parlementaire, rajoutant que la majorité n'allait pas changer de ligne politique à chaque sondage.

"On mène une politique qui a un ensemble cohérent depuis le début, et moi j'assume l'intégralité de cette cohérence", a tranché l'élue, en guise de défense des mesures adoptées depuis un peu plus d'un an et l'arrivée d'Emmanuel Macron au sommet de l'État.