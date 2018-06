publié le 24/06/2018 à 14:47

La même semaine, Valérie Pécresse et Guillaume Peltier ont déclaré être favorables à une hausse du Smic. La présidente de région Île-de-France a déclaré : "Il faut augmenter le Smic net de 20% afin que le travail permette de mieux gagner sa vie". Le vice-président des Républicains avait lui plaidé pour "un électrochoc de 10, 15 ou 20%".



En réponse à cette proposition, Bruno Le Maire affirme : "Chacun sait que l'augmentation du Smic de 20%, c'est à la fois plus de chômage et la smicardisation de la société française. Je constate qu'aujourd'hui, Les Républicains, qui sont en pleine perdition idéologique, propose une augmentation du Smic que même la gauche ne propose plus parce qu'elle sait que ça se soldera par une hausse du chômage et la concentration des salaires autour du Smic.

Le ministre de l'Économie dénonce "l'incohérence idéologique" de la droite, face à "une majorité qui trace son sillon autour de cette idée toute simple que le travail doit payer".