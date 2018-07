Sondage : la très mauvaise note de Macron sur l'immigration

et AFP

publié le 08/07/2018 à 03:45

Le président de la République ne mérite que la note de 3,74 sur 10 dans l'évaluation de sa maîtrise de l'immigration, selon un sondage Ifop à paraître dans Le Journal du Dimanche ce 8 juillet. Les personnes interrogées étaient invitées à donner une note dans l'ordre croissant de 1 à 10 au chef de l'Etat dans cinq domaines.



La maîtrise de l'immigration est le sujet que les sondés ont jugé le plus sévèrement. À propos de la politique de l'emploi, Emmanuel Macron a obtenu 4,45 sur 10 et 4,69 pour sa politique de sécurité. Selon ce sondage, il n'y a que deux domaines dans lesquels le président obtient la moyenne: la modernisation de la France (5,10) et l'image de la France à l'étranger avec 5,74.

En pourcentage, le sondage montre que 57% des personnes interrogées ont un jugement négatif, avec une note allant de 1 à 5 sur 10, de la maîtrise de l'immigration par le président Macron. À l'inverse, 73% des sondés pensent que le chef de l'Etat donne une image positive de la France à l'étranger.



Sondage réalisé par internet les 4 et 5 juillet auprès d'un échantillon de 1.012 personnes de plus de 18 ans, représentatif de la population française (méthode des quotas).