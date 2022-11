Le 30 octobre dernier, dans le JDD, dix personnalités, dont Yann Arthus-Bertrand, Cyril Dion lançaient un appel afin de réduire la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h, pour la planète et pour le porte-monnaie.

Invité sur BFMTV dans l'émission 2050, ouvrons les yeux, consacrée au climat, la Première ministre est revenue sur cette mesure, et a clairement indiqué qu'elle n'y était pas favorable : "Quand on passe de 130 km/h à 110, on réduit de 20 % sa consommation (…) de là à l’imposer aux Français, je pense que ce n’est pas la bonne solution."

Élisabeth Borne a également estimé que les automobilistes pouvaient "aussi avoir des contraintes de temps", et qu'ainsi, "on ne peut pas fonctionner à coups d’interdictions." Et d'ajouter : "Je ne suis pas pour qu’on empile des mesures contraignantes sur nos concitoyens".

