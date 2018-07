publié le 26/03/2018 à 16:31

"La contagion islamiste doit être éradiquée." Laurent Wauquiez, président des Républicains, a réclamé lundi 26 mars le rétablissement de l'état d'urgence après les attaques jihadistes dans l'Aude. Je demande que l'on s'en donne les moyens et que l'état d'urgence soit rétabli".



Instauré après les attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été reconduit à plusieurs reprises avant de s'arrêter en novembre 2017, mais plusieurs de ses dispositions exceptionnelles sont entrées dans la loi ordinaire.

"Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté et d'avoir enfin le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les Français", a lancé Laurent Wauquiez dans une déclaration au siège des Républicains. Le chef de l'État, a-t-il accusé, "se trompe tragiquement de diagnostic sur la barbarie islamiste, lorsque pour l'expliquer il met en avant le chômage ou les discriminations. (...) Ces propos sont non seulement insupportables, mais ils sont surtout irresponsables, parce qu'ils aboutissent à mettre en avant l'excuse sociale au lieu de prendre les mesures sécuritaires qui s'imposent".

Radouane Lakdim, "fiché S", suivi depuis 2014

Laurent Wauquiez a réitéré sa demande de rétention administrative des fichés S les plus dangereux et l'expulsion des étrangers qui seraient dans ce cas. L'assaillant jihadiste abattu par les forces de l'ordre après une équipée meurtrière à Carcassonne et Trèbes, Radouane Lakdim, est un Français d'origine marocaine.



Né au Maroc le 11 avril 1992, il est arrivé en France dans les premiers mois de sa vie et a été naturalisé en 2004 à l'âge de 12 ans. Il était fiché "S" et suivi depuis 2014 par les services de renseignements. Mais aucun "signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste" n'avait été décelé, selon le procureur de la République de Paris François Molins.