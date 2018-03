publié le 26/03/2018 à 07:43

Le choc est immense dans l'Aude après les attaques perpétrées vendredi 23 mars par Radouane Lakdim, fiché S depuis 2014. Le terroriste a tué quatre personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. L'homme de 45 ans est érigé en héros national pour avoir sauvé une otage en se sacrifiant. Ses proches font face avec beaucoup de dignité et veulent se souvenir de son incroyable courage.



Le frère cadet d'Arnaud Beltrame, Cédric, était à l'étranger au moment du drame. "On ne s'y attend pas. En tout cas on sait de par son métier que cela peut arriver, mais ce n'était pas dans le petit village dans lequel il avait déménagé récemment qu'on imaginait une telle tragédie. Il avait fait des choses beaucoup plus dangereuses dans sa carrière", explique-t-il.

Un "terrible choc qu'il faut affronter"

Cédric Beltrame décrit "la surprise, le choc, le déni" après la mort de son frère. Une terrible réalité qu'il faut affronter". "Il est parti en héros", poursuit-il. "On t'aime frangin", écrit son autre frère, Damien, en guise d'hommage à son frère sur Facebook. La famille d'Arnaud Bertrame est très sensible à tous les messages envoyés par les Français depuis vendredi 23 mars, ainsi qu'aux roses déposées devant les gendarmeries du pays.

"Si on ne le qualifie pas de héros, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être un héros", déclarait déjà sur RTL Cédric Beltrame samedi 24 mars. Pour lui, "la meilleure façon de rendre hommage est de continuer à vivre, de continuer à se battre pour les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, passer le message, offrir des fleurs, respecter les hommes en uniforme qui font plus qu'un métier". Ces hommes en uniformes, ces frères d'armes d'Arnaud Beltrame, rendront eux aussi un hommage appuyé à leur camarade au cours de la semaine.