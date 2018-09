publié le 11/09/2018 à 08:09

Cela ne fait plus aucun doute. Richard Ferrand sera le quatorzième président de l'Assemblée nationale de la Ve République. Les députés La République En Marche l'ont élu lundi 10 septembre avec un score confortable (64% des voix).



Ferrand au perchoir, une grande surprise ? Non, tout est clair ! Et vous lui pardonnerez "de ne pas être une dame", puisque c'est comme ça qu'il a commenté sa victoire en réponse à ceux qui déploraient que l'on n'ait pas laissé sa chance à une femme (élégant !). Non, il n’est pas une "dame". Il est l’ami du Président, et ça pèse bien plus !

Cela compte d'avoir été l'un des premiers "Marcheurs" aux côtés d'Emmanuel Macron, avant même que ce dernier se lance dans l'aventure présidentielle. Ferrand, c'est le cercle quasi-intime du Président. C'est pour cela qu'il ne fallait pas humilier Richard. Et s'arranger pour récompenser sa fidélité !

Parce que Richard Ferrand est l'homme qui n'a pas pu être au gouvernement. Il est l'homme qui n'a pas pu être élu à la présidence de l'Assemblée la première fois, et qui profite de la sortie de François de Rugy pour y revenir.

Il n'a pas pu, vous vous souvenez, en raison de l'affaire des Mutuelles de Bretagne pour laquelle il est toujours sous le coup d'une information judiciaire. C'est d'ailleurs une épée de Damoclès. Mais c'est l'homme dont le Président a besoin. C'est l'ami dont il ne peut se passer, alors que l'année s'annonce encore chargée au Parlement. Surtout quand la réforme constitutionnelle sera à l'ordre du jour.



La présidence de l'Assemblée, un poste stratégique ? C'est surtout un poste honorifique. Sinon vous n'auriez pas eu deux présidents de l'Assemblée démissionnaires pour devenir ministres, comme cela a été le cas pour Laurent Fabius et François de Rugy. La présidence de l'Assemblée c'est plus prestigieux que stratégique, même s'il s’agit du quatrième personnage de l'État.



En revanche ce qui stratégique, c'est la présidence du groupe, c'est le poste de patron des députés qu'occupait jusqu'à présent Richard Ferrand. Et c'est d’autant plus stratégique que chez La République En Marche, ils sont plus de 300 députés. Trois-cents députés à tenir, à faire voter, auxquels on va confier tel rapport ou telle mission.



Oui mais 300 députés parmi lesquels personne n'émerge vraiment : c’est le problème ! Aucune personnalité ne se dégage. Et comme il y a beaucoup de novices, et donc pas mal d'inconnus, chacun se pense un peu légitime. Celui ou celle qui incarne la sensibilité centriste de gauche, ou celle de droite modérée, ou la sensibilité écolo.



Sans compter que, comme ils ont désigné un homme pour le perchoir, ils se demandent si une femme à la tête du groupe, ce ne serait pas un juste retour des choses, comme une séance de rattrapage ! Les députés macronistes ont évité la crise en choisissant Richard Ferrand pour la présidence de l'Assemblée. Il ne faudrait qu'ils organisent un beau désordre pour se trouver un chef.