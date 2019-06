publié le 06/06/2019 à 13:30

L'ONG Générations Futures délivre un état des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France. Selon son étude publiée mercredi 5 juin, 71,9% des fruits et 43,3% des légumes contiennent des résidus de pesticides. Plus inquiétant encore, 3% de ces échantillons contiennent un taux de pesticides supérieur à la limite maximale en résidus (LMR), autorisée légalement dans les denrées alimentaires. Ce constat vaut bien évidemment pour les produits conventionnels vendus en France et non pour ceux issus de l’agriculture biologique.



L'association, qui actualise un premier bilan publié début 2018, se base sur des chiffres de la direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF). 18 fruits et 32 légumes ont été retenus car objets d'analyses menés pendant au moins 5 ans. En haut du classement des fruits les moins concernés par ce fléau, on retrouve les kiwis (25,8% des échantillons), les avocats (27,8%) et les mirabelles (50,8%). Du côté des légumes, le maïs doux (0,8%), les asperges (2,1%), les madères/ignames (3,7%) et les betteraves (6,9%) contiennent le moins de pesticides.

À l'inverse, les clémentines et mandarines (88,1%) et le céleri (83%) sont les plus touchés. Le dépassement des LMR ne les touche pas directement puisqu'il concerne essentiellement les ananas (9,6%), les cerises (5,2%) et les pamplemousses (4,2%). Loic Tanguy, directeur de cabinet de la DGCCRF, rappelle toutefois que "le fait de dépasser les LMR n'implique pas nécessairement un danger".