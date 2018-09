et Nicolas Domenach

publié le 07/09/2018 à 17:29

Emmanuel Macron est objectivement en difficulté. Le chef de l'État traverse une véritable crise d'image. Le journaliste Nicolas Domenach analyse cette situation à l'aune de la littérature. "Stendhal avait décrit le phénomène de l'amour en l'appelant la cristallisation. C'est pareil en politique. (...) C'est-à-dire qu'il y a un moment où on trouve toutes les qualités, et après vient la diabolisation, et toutes les contradictions, manquements, dysfonctionnements, arrivent", juge l'éditorialiste.



Un avis que ne partage pas complètement le directeur du Figaro Magazine, Guillaume Roquette. "La politique, c’est pas seulement le vent qui tourne, c'est aussi une réalité électorale. Il y a un truc qu'on a juste oublié, c'est que le 23 avril 2017, au premier tour de l'élection présidentielle, il y a deux Français sur dix qui ont voté pour Emmanuel Macron, les autres ont voté pour un autre candidat ou se sont abstenus", rappelle le journaliste qui estime à cet égard que la situation actuelle est "un retour au réel, pas un accident de parcours, après une année un petit peu hors sol."

"Jupiter est-il loin de la Terre ?", s'interroge Yves Calvi. "L'Emmanuel Macron de la campagne, c'était quelqu'un qui rassemblait. On avait l'impression qu'il voulait réformer le pays, le bousculer, mais il voulait le faire avec les Français. Là, on a le sentiment qu'il va le faire malgré les Français, contre les Français", développe Guillaume Roquette, prenant l'exemple de l'expression "Gaulois réfractaires au changement", dont Emmanuel Macron a dernièrement affublé les Français.