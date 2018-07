et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/02/2017 à 20:36

Au lendemain de l’annonce du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, Benoît Hamon a enfin engrangé le soutien des écologistes. Jeudi 23 février, Yannick Jadot a annoncé qu'il retirait sa candidature à la présidentielle au profit de celle du socialiste. "C’est la dynamique dont Benoît Hamon avait vraiment besoin pour être candidat du PS, qui plus est d’une partie du PS", analyse Olivier Mazerolle.



Les militants doivent encore se prononcer par vote électronique sur l'accord passé par Benoît Hamon et Yannick Jadot. Si les résultats ne seront connus que dimanche 26 février, les électeurs de la primaire EELV "auraient bien tort de se plaindre" et "peuvent remercier Jadot", pour l’éditorialiste politique de RTL. Selon lui, le candidat de EELV a "tout fait pour que l’écologie soit présente dans le programme du prochain président de la République si celui-ci s’appelle Benoît Hamon".

Parmi les garanties obtenues par Yannick Jadot, Olivier Mazerolle cite notamment la sortie du nucléaire en 2050. Il y voit d’ailleurs "un accord assez naturel pour deux candidats qui avaient beaucoup de choses en commun". L’éditorialiste de RTL ne se fait pas trop d’illusion sur la possibilité dans accord entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon par la suite. Pour lui les deux candidats se livrent à une partie de "poker menteur" : "ils veulent surtout montrer que leur mésentente est la faute de l’autre".