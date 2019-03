Anne Hidalgo dévoile ses indemnités de maire

publié le 13/03/2019 à 15:44

Quel salaire mensuel la maire de Paris peut-elle toucher ? Interrogée à ce sujet par des lecteurs du Parisien, ce mardi 12 mars, Anne Hidalgo n'a pas éludé la question. "6.500 euros nets, plus une indemnité d’environ 1.000 euros en tant que vice-présidente de la Métropole du Grand Paris", détaille-t-elle.

"Si l’on compare, c’est bien moins qu’un préfet, un haut fonctionnaire ou un maire de grande ville étrangère", précise l'élue. "Mais je ne vais pas me plaindre : c’est bien plus que ce que touche l’immense majorité des Français".



La rémunération d'un maire dépend du nombre d'habitants de sa commune. Elle va d'environ 650 euros bruts par mois pour un village de moins de 500 habitants, à plus de 5.500 euros par mois pour une ville de plus de 100.000 habitants. C'est effectivement bien moins qu'un haut fonctionnaire ou un maire de grande ville étrangère. Le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) touche par exemple quelque 20.000 euros bruts par mois, et le maire de Londres environ 12.000 euros.