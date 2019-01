et Marie-Pierre Haddad

Anne Hidalgo a annoncé la création en 2020 d'une police municipale armée de matraques, suscitant le trouble dans l'aile gauche de sa majorité qui a dénoncé un revirement sans concertation.



Sous réserve de l'accord de l'État pour maintenir les effectifs de police nationale dans les commissariats de la capitale, la future force comptera 3.400 policiers municipaux équipés de matraques "Tonfa", une arme "non létale" mais considérée comme dangereuse, de gaz lacrymogène et de gilets tactiques pour faire respecter, selon les mots de la mairie, les "règles du quotidien".

Pour Frédéric Péchenard, ancien directeur de la police nationale, "c'est une bonne nouvelle". "Je n'ai pas changé d'avis contrairement à Anne Hidalgo. Elle a eu raison de changer d'avis mais elle n'a pas changé d'avis pour les bonnes raisons (...) Là comme par hasard, à un an des élections municipales, elle s'aperçoit qu'il y a un problème d'incivilité à Paris, elle s'aperçoit que Paris est une ville sale (...) On voit bien la tactique qui est purement politicienne et électorale".

Le vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, chargé de la sécurité va encore plus loin dans sa critique : "Avoir une police municipale non-armée à Paris, ça n'a aucun sens. Quand vous mettez des gens dans la rue avec 'police' marqué dans le dos et qui circulent dans les voiture siglées 'police', ce sont des cibles. Comment vous envisagez qu'ils se protègent s'ils ne sont pas armés et qu'ils protègent les parisiens. C'est absurde, c'est électoraliste".