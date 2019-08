publié le 23/08/2019 à 08:32

À la veille du G7, les relations internationales entre Emmanuel Macron et le président brésilien Jair Bolsonaro se sont refroidies. Face aux incendies qui ravagent la forêt amazonienne, le président français a repris la formule de Jacques Chirac en 2002 : "Notre maison brûle. Littéralement". La réponse de son homologue brésilien est pour le moins cinglante. Ce dernier l'accuse d'avoir "une mentalité colonialiste".

Invité à l'antenne de RTL ce vendredi 23 août, Frédéric Encel, maître de conférence à Sciences-Po Paris et spécialiste des relations internationales, estime que l'"on ne peut pas faire pression sur le président brésilien, parce que ce n'est pas la vocation d'un G7. Il a une vocation surtout économique et non politique".

L'essentiel de la forêt amazonienne se trouve au Brésil. "C'est un état souverain, donc vous ne pouvez rien faire. Les propos outranciers de Bolsonaro sont l'illustration du monde contemporain. C'est d'autant plus grave que l'on a affaire à un gouvernement très populiste qui a décidé de n'en faire qu'à sa tête, en dépit des réalités climatiques", ajoute-t-il.

L'avènement d'un certain nombre de conflits Frédéric Encel, maître de conférence à Sciences-Po Paris et spécialiste des relations internationales





Avec Donald Trump et Boris Johnson, "on a affaire à des gens dont les propos et les politiques sont très imprévisibles et très aléatoires", explique Frédéric Encel qui poursuit : "Le populisme, le complotisme, les politiques aléatoires, cette manière de communiquer (via Twitter, ndlr), cette montée en puissance, c’est toxique et ça encourage l’avènement d'un certain nombre de conflits (...) Il y a une brutalisation des relations internationales".