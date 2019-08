publié le 23/08/2019 à 05:36

Oubliez la conférence de presse trop sage et policée. L'image que l'on retiendra de la rencontre est celle-ci : Boris Johnson mettant son pied sur une table basse à l'Élysée, après avoir suggéré qu'elle ferait un très bon repose-pieds.

Emmanuel Macron ne se défait pas de son sourire mais la twittosphère, elle, s’affole. "Ma mère lui aurait mis une rouste", "son attitude est consternante", "Boris le clown, Macron le président", s’exclament des utilisateurs anti-Brexit. Les pros sont, eux, plutôt contents de leur Premier ministre. "J'adore cette confiance en soi. Pas besoin d'interprète". Certains sont encore persuadés que cette image va être utilisée "pour faire croire que Boris est arrogant".

En tout cas, peu doutent qu'il s'agit vraiment d'un geste maladroit. Ce serait plutôt fait exprès, soit pour amuser la galerie, soit pour détourner l'attention du fait que les Européens ont laissé assez de lest à Boris Johnson pour chercher une solution à l'accord sur le Brexit. Ce faisant, Emmanuel Macron ne peut plus être pointé du doigt en Angleterre comme l'intransigeant par qui une sortie chaotique peut arriver.

À écouter également dans ce journal

"Notre maison brûle. Littéralement"- Les feux de forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale, l'ONU et le chef de l'Etat français interpellant vivement le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a vertement répliqué à Emmanuel Macron.

G7 - Biarritz est désertée par les touristes et protégée par plus de 13 000 policiers et gendarmes avant le sommet qui débute samedi. L'hypercentre et sa plage centrale sont totalement fermés au public.