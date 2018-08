publié le 24/08/2018 à 07:00

Du 23 au 26 août, le Parc Chanot de Marseille accueillela deuxième édition des AMFiS d'été de La France insoumise. Invité de Franceinfo jeudi 23 août, Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, a ouvert la porte de ce rassemblement à l'aile la plus à gauche du Parti socialiste.



"Vous voyez dans quel état est le PS quand même. C'est 'back to the future'. C'est un parti où aujourd'hui la question est : est-ce que François Hollande, qui n'était même plus en capacité de se présenter aux dernières élections présidentielles, est le sauveur ? Au secours ! On peut comprendre que des gens aient envie de se tourner vers l'avenir avec La France insoumise", a déclaré Alexis Corbière sur franceinfo.

Le député cherche à intégrer au mouvement des Insoumis aux socialistes déçus. "Ce sont des gens tout à fait proches de nos idées. S'ils venaient ce serait formidable [...], c'est bien que l'on soit accueillants". Il évoquera les ambitions de son parti en cette rentrée face à Olivier Bost ce vendredi 24 août.