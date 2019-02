publié le 07/02/2019 à 14:44

Bientôt une rue "Liliane Bettencourt". À Gauchy, un nouveau quartier en cours de construction cherche un nom. Le maire de la ville a récolté plusieurs idées de la part de ses élus. Trois noms ont été retenus : Simone Veil, une "rue sera située en bout de lotissement". La future rue Antoine-de-Saint-Exupéry se trouvera en perpendiculaire. Et enfin, la dernière rue devrait être baptisée "Liliane-Bettencourt".



Ce dernier choix ne contente pas l'opposition, comme le révèle L'Aisne nouvelle. "Ça me dérange par rapport à la situation actuelle, avec les 'gilets jaunes'. Ça serait mieux une rue Michel-Colucci", explique une élue. "L’image est celle d’une héritière, qui était la femme la plus riche du monde", ajoute une autre élue de l'opposition.

Jean-Marc Weber, le maire de Gauchy explique ce choix par le fait que "Gauchy ne serait pas Gauchy sans les deux usines L'Oréal".