Affiches de campagne : les candidats autorisés à mettre la photo de leur leader

publié le 28/07/2017 à 18:24

Les candidats aux élections pourront continuer à s'afficher sur les panneaux à côté du président de la République ou d'un autre leader. C'est ce qui ressort au terme d'un vif débat ayant opposé jeudi soir les députés LR, Constructifs, PS, PCF aux élus République en Marche, Modem, Insoumis et FN. Plusieurs élus LR avaient déposé un amendement visant à interdire l'utilisation de l'image d'une autre personne que le candidat et son suppléant. Dans leur ligne de mire, l'utilisation de la photo d'Emmanuel Macron sur leurs affiches par les candidats En Marche ! aux législatives.



"Je pense à ces millions de Français qui ont été trompés. Ils ont cru élire Emmanuel Macron au Parlement !", a dit Julien Aubert (LR) dans l'hémicycle où l'on débat du projet de loi sur la moralisation de la vie politique. "Si j'ose dire, aujourd'hui, on prend une chèvre avec une étiquette Macron et elle a de bonnes chances de se faire élire", avait ironisé l'éditorialiste Christophe Barbier avant le premier tour des législatives, ironisant sur le vote automatique des électeurs pour le seul logo "Macron".

Vives réactions de la majorité

La majorité n'a pas manqué de réagir à cette proposition. "Parfois le ridicule ne tue pas. J'ai vu en 2007 des tonnes d'affiche avec M. Sarkozy et des tonnes d'affiches avec M. Hollande en 2012", a répliqué Erwan Balanant (MoDem). "Je comprends que les LR n'aient pas eu envie de s'afficher avec Fillon", a renchéri un élu REM.



Pour les Insoumis, qui avaient mis Jean-Luc Mélenchon sur leurs affiches, "c'était intéressant en terme d'identification politique", selon Ugo Bernalicis. "Vous insultez l'intelligence de nos électeurs. Je ne vois pas que ce qu'il y a de choquant", a renchéri Ludovic Pajot pour le Front national dont la présidente était également omniprésente sur les affiches. Le communiste Sébastien Jumel a suggéré que "les élus en Marche aient l'obligation de mettre la photo d'Emmanuel Macron sur leurs affiches à l'issue du quinquennat. Je pronostique qu'ils auront moins d'enthousiasme".