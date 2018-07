publié le 30/01/2017 à 08:26

Ce devait être le grand meeting pour lancer définitivement sa campagne présidentielle. Pourtant, François Fillon et l'ensemble des Républicains réunis pour l'occasion ont dû composer dans des circonstances particulières alors que Penelope Fillon est accusée d'avoir bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'assistante parlementaire de son mari pendant plusieurs années. L'ambiance était donc lourde et pesante dimanche 29 janvier dans la salle parisienne.



"Tout le monde était rassemblé. Il y avait l'émotion d'un homme attaqué, d'un homme blessé. Certains voudraient détourner François Fillon de cette route, mais il a un projet très fort pour la France", explique Éric Ciotti, invité de RTL lundi 30 janvier. Ce dernier a alors parlé d'un homme "en colère" mais surtout "sincère alors que l'émotion était au rendez-vous dès l'arrivée du couple Fillon à La Villette. Avant de poursuivre : "C'est un homme de vérité, il était dans la sincérité, il a exprimé ses émotions".

Une attitude rare pour François Fillon, souvent critiqué pour sa froideur. "Il a exprimé ses émotions avec beaucoup de force, mais l'important c'est le contenu de son discours", a lancé Éric Ciotti. "C'est la famille politique qui a été attaquée, donc il y a forcément des conséquences mais elle a montré son unité avec des discours forts, comme notamment celui de François Baroin".



Une campagne de "caniveau"

Face à cette polémique, Éric Ciotti a alors dénoncé "l'union des conservatismes pour que le système se maintienne en place". "Le système a déjà désigné son champion, c'est Emmanuel Macron, qui ne dit rien, qui ne fait rien (...) François Fillon est devenu la cible de tout le monde car il est le favori. On le voit bien, il est en mesure de gagner l'élection présidentielle, et il va gagner l'élection présidentielle", selon le député des Alpes-Maritimes.



Je suis totalement convaincu de l'intégrité totale de François Fillon dans cette affaire Éric Ciotti Partager la citation





Une position qui devrait engendrer de nouvelles attaques de la part des opposants au candidats Les Républicains. "Les attaques vont continuer, la campagne sera dure. C'est une campagne dans le caniveau et on peut penser que les mêmes méthodes vont se poursuivre", estime Éric Ciotti appelant "ceux qui utilisent ces méthodes à retourner à un terrain un peu plus élevé".



Pourtant, la menace est réelle dans le camp des Républicains. Comment s'organisera le parti en cas de mise en examen de François Fillon ? L'ancien premier ministre a assuré qu'il supprimerait sa candidature alors qu'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ne devraient pas en profiter. "Cela me paraît totalement impossible. Je suis totalement convaincu de l'intégrité totale de François Fillon dans cette affaire. Cette question ne se posera pas", assure Éric Ciotti.