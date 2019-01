Affaire Fillon : le parquet requiert le renvoi du couple en correctionnelle

François et Penelope Fillon à la Villette, où le candidat tenait son premier grand meeting de campagne dimanche 29 janvier 2017.

publié le 11/01/2019 à 17:33

L'affaire Fillon devrait bel et bien se terminer au tribunal. Le Parquet national financier (PNF) a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de François et Penelope Fillon, ainsi que de Marc Joulaud, l'ancien suppléant à l'Assemblée nationale, selon les informations du journal Le Monde, confirmées par une source judiciaire.



Le juge Serge Tournaire devrait très probablement suivre ces réquisitions, explique le quotidien. Le procès pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2019 alors que le parquet évoque diverses infractions allant du détournement de fonds publics, à l'abus de bien sociaux en passant par l'escroquerie aggravée, selon un document de 59 pages consultées par le quotidien.

Près de deux ans après l'éclatement de cette affaire politique, celle-ci devrait donc prendre un tournant judiciaire. Le 25 janvier 2017, Le Canard Enchaîné avait provoqué un coup de tonnerre en publiant les premières révélations de ce que l'on appelle dorénavant, "l'affaire Fillon".

Aucun élément tangible ne permet de confirmer la réalité de l’activité Parquet national financier Partager la citation





Penelope Fillon, épouse du grand favori de l'élection, a été employée pendant de nombreuses années comme assistante parlementaire de son mari ou du suppléant de ce dernier, Marc Joulaud. De 1986 à 2013, la discrète Galloise, sans profession connue jusque-là, aurait perçu 680.380 euros net, des salaires qui ne seraient pas justifiés par le travail accompli.



Un emploi qui a donc bel et bien revêtu un caractère fictif pour le parquet national financier. "À l’issue de l’information, aucun élément tangible ne permet de confirmer la réalité de l’activité de Penelope Fillon auprès de François Fillon et de Marc Joulaud (...) Aucune trace écrite, aucun témoignage objectif et concordant n’a pu être mis au jour alors qu’une activité professionnelle réelle est nécessaire matérialisée par des traces concrètes", relate Le Monde.

Quid de la Revue des deux mondes ?

Concernant le salaire perçu par Penelope Fillon pour son emploi à La Revue des deux mondes, entre mai 2012 et décembre 2013, le parquet national financier évoque là encore le caractère fictif de ce travail. "En dépit de la bonne foi affirmée par l’intéressé dans son intention d’octroyer initialement un véritable travail à Penelope Fillon, plusieurs éléments laissent présumer que cet emploi a été accordé par amitié ou complaisance pour François Fillon", relaie le quotidien national.



L'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière a déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende pour abus de biens sociaux, pour avoir accordé un emploi de complaisance à Penelope Fillon au sein de la Revue des deux mondes.



Ces révélations avaient provoqué la chute de François Fillon et sa probable défaite lors de l'élection présidentielle alors que l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy était le favori incontesté.