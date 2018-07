et AFP

publié le 31/07/2018 à 19:00

L'Assemblée nationale a rejeté, sans grande surprise, les deux motions de censure du gouvernement face à l'affaire Benalla, déposées d'une part par les députés Les Républicains et d'autres part par les groupes de gauche.



Seuls 143 députés, ceux du groupe de Christian Jacob, les 17 Insoumis et 14 communistes, mais aussi 11 non-inscrits dont Marine Le Pen, ont voté la motion de la droite. Il en aurait fallu 289 pour faire chuter le gouvernement. La motion des gauches a elle été votée par seulement 74 députés.



