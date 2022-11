Adrien Quatennens : timing encore incertain pour le retour du député la France insoumise

Le retour, mais comment ? La France insoumise continue de se poser la question sur les modalités de la reprise de l'activité parlementaire d'Adrien Quatennens. Selon des informations de BFMTV, confirmées par RTL, le député du Nord va comparaître devant le tribunal de Lille le 13 décembre prochain.

Le député LFI du Nord est convoqué devant un magistrat pour comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dans le cadre de la plainte déposée par son épouse, après une gifle qu'il avait reconnue.

Sur le volet politique, un proche de l'ancien coordinateur de la France insoumise estime que le temps du retour approche. "Nous sommes deux, trois mois après cette affaire. Il a envie de remettre la marche en avant et d'avancer", raconte-t-il.

Mais quand ? D'ici la fin du mois, même si rien n'est encore officiel. La patronne des députés LFI, Mathilde Panot, avait indiqué le 15 novembre dernier que le groupe est "en train de définir les modalités pour accompagner son retour". Tout serait une question de timing.

Après le mois de novembre ?

D'après un député insoumis, "le mois de novembre est un mois de mobilisation féministe". "Je m'interroge sur l'idée de revenir à cette période. Politiquement, ça va affaiblir l'idée que les gens ont de nous sur la lutte contre les violences faites aux femmes", a-t-il ajouté. Faut-il que son retour se fasse après une parole de la justice ? "Idéalement, oui", explique-t-on au sein de groupe La France insoumise à l'Assemblée.

Mais l'impatience commence à se faire sentir chez certains qui veulent rapidement trancher le cas de l'élu. "On ne peut pas être tributaire de sa décision de revenir", explique une des députées LFI à L'Humanité. Et d'ajouter que "la condition de son retour, c’est qu’on soit capable d’émettre une sanction. Et il ne pourra plus être coordinateur national ni même porte-parole".

