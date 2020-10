40 ans du "Grand Jury" : replongez dans les archives de RTL

publié le 07/10/2020 à 16:05

Le grand oral du dimanche. Le 7 octobre 1980, la présidente du Parlement européen Simone Veil répondait aux questions des journalistes dans le cadre de l'émission Le Grand Jury. Depuis, les ténors de la vie politique française et les chefs d'entreprise se sont succédés au micro pour répondre aux questions des journalistes et aux interrogations des Français.

Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande... Le Grand Jury s'est imposé au fil des émissions et des années comme un passage obligé pour les politiques sous la Vème République.

François Hollande qui est l'invité de l'émission dimanche 11 octobre se souvient de son premier passage dans Le Grand Jury, le 11 mars 1990. "C'était un moment impressionnant. Je me suis réécouté et j'ai trouvé que j'avais une voix un peu sentencieuse, de ce jeune parlementaire qui arrive et qui sait déjà tous", explique-t-il en esquissant un sourire.

C'est là qu'on sait si vous êtes à la hauteur de votre tâche sur le plan médiatique Roselyne Bachelot, ministre de la Culture





Au micro de RTL, Nicolas Sarkozy confie "avoir dû attendre le début des années 90" avant d'être invité de l'émission. "Je voulais être invité du Grand Jury. C'était une consécration, un honneur. On entrait dans la cour des grands". Quant à Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre nous partage son meilleur souvenir de l'émission. "La dernière fois que j'étais invité de l'émission (le 9 octobre 2019, ndlr) j'étais en face de mon petit-fils qui se trouvait dans le public. Il assistait en direct à sa première émission de télévision".

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, décrit un exercice incontournable dans la vie d'un membre du gouvernement. "C'est là qu'on est adoubé, qu'on sait si vous êtes à la hauteur de votre tâche sur le plan médiatique", raconte-t-elle à RTL.

Sentiment partagé par Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation se souvient qu'à la fin de l'émission, "vous voyez au nombre de messages que vous recevez sur votre téléphone, le nombre de personnes qui vous ont écouté et surtout si vous avez plus ou moins réussi l'exercice".

C'est une émission à laquelle il faut arriver aiguisé et à l'affût Yannick Jadot, député européen EELV





Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lui été invité du Grand Jury, lorsqu'il était député La République En Marche. "J'ai grandi en inintéressante à la politique et à l'actualité. Cette émission a toujours été la grande messe politique. C'est un souvenir personnel parce que je la regardais avec mon père qui est malheureusement décédé depuis quelques années. Il était aussi très engagé et intéresse par la politique".

Yannick Jadot se souvient lui d'un "exercice difficile". "Les journalistes qui vous interrogent ne vous laissent pas dérouler votre programme et vos propositions. Ils vous interpellent et vous challengent en permanence sur vos idées. C'est une émission à laquelle il faut arriver aiguisé et à l’affût", explique-t-il.

"Un rite de passage" donc comme l'explique Benjamin Sportouch chef du service politique de RTL. "Aujourd'hui, c'est un peu le tweet qui rythme la vie politique française, et là, on a une heure pour interviewer un invité, c'est un luxe. Ça permet d'aller chercher les contradictions et les failles des invités", conclut-il.

