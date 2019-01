Bonnes vacances de la Toussaint avec Les Grosses Têtes

publié le 22/10/2018 à 18:25

Aujourd'hui, lundi 22 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qu’on retrouve sur Canal dans le « Bureau des légendes » et qui est dès maintenant dans le studios des légendes sur RTL : Artus.

Une Grosse Tête qui ne veut faire sa vaisselle avec Rex, parce qu’il croit que c’est du pipi de chien : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui lance plusieurs pistes en même temps, faut dire que le chapiteau est grand : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui aura un jour au Mans, une rue à son nom… ou un tunnel : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui aimera le chant des oiseaux quand ils joueront de la batterie et de la guitare électrique : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qu’on devrait lâcher en forêt pour lutter contre la recrudescence des sangliers : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du lundi 22 octobre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !