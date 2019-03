Les requins sont-ils si dangereux ?

publié le 26/03/2019 à 11:12

> 700 requins dans la nuit - Bande annonce

En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi dans la passe de l’atoll Fakarava. C’est le plus grand regroupement de requins gris connu à ce jour...

Pourquoi une telle densité de requins gris à cet endroit ?

Comment évoluent-ils? Quelles sont leurs stratégies de survie, de chasse et de reproduction ?

Le biologiste et photographe Laurent Ballesta a tenté de décrypter les secrets de ces requins prédateurs.



à voir : le documentaire 700 requins dans la nuit chez Arte Editions

