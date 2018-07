publié le 30/05/2018 à 14:59

Plus de 157.289 impacts de foudre ont été comptabilisés sur le sol français depuis le début du mois de mai. Avec les orages quasi-quotidiens de ces derniers jours, un nouveau record a été établi avant même la journée du lundi 28 mai, qui, à elle seule, a totalisé environ 33.000 impacts de foudre. Ce record mensuel pulvérise le précédent, qui s'était élevé à près de 85.000 en 2009.





La saison des orages concerne plutôt le mois d'août en général. Météo France explique pourquoi la foudre s'abat sur le pays dès maintenant : "Mai 2018 a été marqué par la circulation récurrente de gouttes froides [...] ayant contribué à rendre la masse d'air instable, tout en permettant une bonne alimentation des basses couches en air doux et humide. Ainsi, ce mois de mai pourrait bien être trois fois plus foudroyé qu'un mois de mai moyen", peut-on lire sur leur site.