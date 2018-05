publié le 29/05/2018 à 05:49

Ce mardi 29 mai, sur le littoral méditerranéen et la Corse, ainsi que le sud de l'Aquitaine, malgré un ciel souvent bien encombré, le risque d'averses restera globalement faible, a annoncé Météo-France qui prévoit que partout ailleurs, les nuages seront nombreux et généralement menaçants et donneront des averses souvent orageuses.



La vigilance orange contre les orages violents ne concerne plus que cinq départements du nord de la France : l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

Sur les régions allant de la Franche-Comté et le Grand-Est aux Hauts-de-France ainsi que sur la Normandie et la Bretagne, les orages et les pluies seront parfois forts dès le matin, avec de bons cumuls.

Ailleurs, l'activité pluvieuse et orageuse sera plutôt modérée le matin, mais se renforcera l'après-midi et le soir, en particulier entre Pyrénées et Massif central.

Les températures

Le matin, les températures iront de 11 à 18 degrés en général.



L'après-midi, il fera 16 à 20 degrés près de la Manche, 19 à 25 degrés sur la plupart des régions d'ouest en est.