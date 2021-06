publié le 04/06/2021 à 10:05

Une bonne partie du pays est encore sous la pluie et les orages, ce vendredi 4 juin. Des orages qui ont provoqué de nombreux dégâts dans une ville de Seine-et-Marne, au nord-est de Paris, dans la commune de Thieux. Le même cauchemar, à 24 heures d'intervalle.



Un torrent de boue avait déjà traversé la ville en contrebas mercredi soir, alors les habitants avaient passé la journée du jeudi à nettoyer ; et ça a recommencé dans la soirée, tous sont sous le choc. "La porte de la véranda, avec la pression de l'eau", a explosé, raconte l'un d'entre eux. "Le temps de compter jusqu'à vingt", une grande quantité d'eau s'était accumulée, poursuit-il. "On n'a pas pu se relever. [...] J'ai jamais vu ça, depuis qu'on est ici." Une autre habitante renchérit : "On a déjà eu des épisodes, mais jamais avec cette puissance. Des flots comme ça, c'est catastrophique".

Soyez prudents si vous circulez sur les routes, notamment en Île-de France.

