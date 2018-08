publié le 09/08/2018 à 13:21

La canicule a laissé la place à des orages et à de fortes pluies. Ces intempéries frappent l'Est et le centre de l'Hexagone ce jeudi 9 août à la mi-journée. Météo France a placé 26 départements en vigilance orange aux orages. Les Alpes-Maritimes entrent dans le plan de vigilance, tandis que l'alerte a été levée pour la Corrèze et la Creuse. Les 23 autres départements étaient déjà en alerte depuis le début de matinée.



Les départements concernés par cette alerte sont l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-de-Haute Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, le Jura, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Des orages ont brièvement traversé l'Auvergne, avec des rafales de l'ordre de 80 à 100km/h, indique Météo-France dans son dernier bulletin. "Les orages les plus actifs sont maintenant axés de la Bourgogne vers l'ouest de la Lorraine et continuent à se décaler rapidement vers l'Est."

Le bulletin de Météo-France publié jeudi 9 août 2018 à la mi-journée Crédit : Capture d'écran / Météo-France