La neige et le verglas rendent la circulation difficile

Limiter les déplacements et privilégier le télétravail. Voici les recommandations de la préfecture d'Île-de-France pour la journée du mercredi 14 décembre, en prévision d'un épisode de neige et de verglas. Elle a recommandé aux Franciliens de privilégier mercredi les transports en commun et à rester attentifs en cas de verglas.

Du côté du réseau routier, la route nationale 118, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris sera entièrement interdite à la circulation dès 22h00 mardi, a ajouté le préfet de région dans un communiqué. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes de transport de marchandises et de matières dangereuses ont interdiction de circuler sur l'ensemble du réseau régional, a par ailleurs annoncé la préfecture.

Bison Futé a appelé les automobilistes à la prudence, Météo-France ayant placé 33 départements en vigilance orange pour neige et verglas à partir de mardi soir 18h00 et pour toute la journée de mercredi. Les départements concernés forment une ligne de la Bretagne à l'Alsace en passant par Paris. Le risque de phénomènes glissants est élevé, avec présence de pluies verglaçantes et de neige (jusqu'à 10 cm prévus localement), selon Météo-France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info