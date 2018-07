publié le 23/02/2018 à 12:27

Le froid va s'abattre dès le dimanche 25 février sur la France, menacé par le fameux "Moscou-Paris", alerte Météo France. Ce phénomène prend la forme d'une masse d'air particulièrement froid en provenance directe de Russie et rafraîchit grandement des températures hivernales déjà basses. Aussi va-t-il falloir s'attendre à une vague de froid qui durera sans doute au moins jusqu'au mardi 27 février, et ce avec des températures allant jusqu'à -20 degrés Celsius parfois ressenties.



Le prévisionniste François Jobard confirme : "Lundi et mardi seront très certainement les journées les plus froides de cet hiver". Au-delà, Météo France estime que les prévisions sont trop incertaines pour se prononcer. Cette vague de froid s'étendra du nord de la France jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les températures devraient, de manière générale, être huit degrés en dessous des normales de saison. Du côté de Météo-France, on précise que le "Moscou-Paris" 2018 est "probablement [le plus froid] à cette période de l'année depuis 2005".



Des vents qui n'arrangent rien

En fait, explique François Jobard, les températures descendront entre -5 et -10°C, dans certaines régions, mais ce sont les vents d'est à nord-ouest, soufflant à 50 voire 60 Km/h à l'intérieur des terres, qui généreront des températures ressenties bien plus froides. Ce froid devrait être accompagné d'un temps plutôt sec et ensoleillé, mais Météo France met en garde la région méditerranéenne contre de possibles épisodes neigeux.



À l'approche de cette vague polaire, le gouvernement a annoncé l'activation du plan "grand froid" dans 29 départements pour l'hébergement des sans-abri, après l'avoir déjà déclenché début février. Il va permettre l'ouverture de 2.678 places exceptionnelles dans les centres et "renforcer la veille sociale et les maraudes, a expliqué le ministère de la Cohésion des territoires dans un communiqué.