publié le 21/02/2018 à 12:18

Il faudra bien se couvrir dans les jours à venir. Les températures vont de nouveau chuter à cause de l'arrivée d'une "masse d'air froid et sec en provenance du nord de l'Europe". Si le soleil devrait être au rendez-vous, les thermomètres devraient afficher des températures en deçà des normales de saison. Météo France évoque même le retour de gelées "quasi généralisées".



Et le mercure descendra progressivement au fil de la semaine. Ce week-end, les minimales se situeront entre -3 et 3 degrés du nord vers le sud du pays, dans l'intérieur des terres. Le climat sera plus doux près du littoral, avec 4 à 7 degrés attendus. Seul la zone méditerranéenne échappera quelque peu à ces conditions glaciales avec des maximales qui pourraient atteindre les 13 degrés.



Jusqu'à -25°C en ressenti

Et le pire est même attendu pour le début de la semaine prochaine. "De l'air glacial venu de Russie fera replonger les températures en dessous de 0 °C, parfois même au meilleur de la journée dans l'Est malgré un soleil généreux", explique l'organisme météorologique.

"Avec l'effet du vent", les températures ressenties seront encore plus froides. Mardi prochain, celles-ci devraient tourner autour de -20 à -25 degrés dans les Alpes le matin, de -13 à -17 sur le nord-est et le centre du pays, et de -10 à -13 sur les façades ouest et nord-ouest. Il faudra donc encore patienter avant de ranger les manteaux...

